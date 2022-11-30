Так, о появлении одного детеныша зубра сотрудники "Заповедной Мордовии" сообщили в конце сентября. А в последний день осени работники заповедника информировали о еще одном малыше.

"Изначально нами был замечен только один. Но с наступлением холодов все зубры вернулись к подкормочному загону и привели с собой еще одного подрастающего зубра", — говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящее время в стаде на территории Мордовского заповедника живут 18 зубров.

Первые зубры были завезены в Мордовию в ноябре 2019 года из Окского заповедника Рязанской области.

В мире насчитывается 7,5 тыс. особей европейского зубра. Животное занесено в Красную книгу России и Красную книгу Мордовии. Вид относят к исчезающим и разводят в специальных условиях. Сезон размножения у зубров длится с августа по октябрь. Период вынашивания длится около девяти месяцев, большинство телят рождается в период с мая по июль.