"В этом году мы делаем упор не на массовые гуляния и развлекательные шоу, а на более камерные форматы и семейные мероприятия в подмосковных театрах, музеях, парках и домах культуры", — приводятся в сообщении слова главы министерства Василия Кузнецова.

В нем отмечается, что государственные театры в предстоящий зимний сезон покажут более 100 новогодних спектаклей, муниципальные — более 300. Также более 3 тысяч мероприятий запланировано в домах культуры региона.

"Все это рассчитано, в первую очередь, на детскую аудиторию и на родителей с детьми — это принципиальный вектор при создании нынешней культурной новогодней программы", — добавил Кузнецов.

Проект "Зима в Подмосковье" стартует в регионе 1 декабря.