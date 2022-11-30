Распоряжение о распределении более 2 млрд руб. на ремонт и строительство дорог в регионах подписал премьер-министр РФ Михаил Михустин, говорится в сообщении.

В соответствии с документом КБР в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" получит финансирование на реализацию мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.

Ранее в Минтрансе КБР "Интерфаксу" сообщили, что в этом году по нацпроекту на автодороге Чегем II-Булунгу, ведущей к курортной зоне в Кабардино-Балкарии, отремонтировано три моста. В частности, капитально отремонтированы мостовые сооружения через реки Кииксу, Багуулсу и Колсу. До конца года дорожники КБР завершат капремонт еще двух мостов.