"С учетом пролонгации режима закрытия аэропортов юга России мы планируем перевезти в текущем году примерно 94-96 млн пассажиров: порядка 80 млн — на внутренних линиях и 16 млн — на международных", — заявил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства.

Если бы южные аэропорты были открыты, авиакомпании могли бы дополнительно перевезти 19 млн пассажиров, отметил он. В начале года Минтранс прогнозировал общий пассажиропоток по итогам года в 100 млн человек, напомнил министр.

"По оперативной информации на сегодня, российскими авиакомпаниями с начала года уже перевезено 87 млн человек, из которых 71,4 млн — внутри страны и 15,7 млн — на международных линиях", — сообщил Савельев.

Международный пассажирский трафик, по его словам, обеспечивают 15 российских авиакомпаний, они летают в 22 страны. Кроме того, в РФ продолжают выполнять рейсы 51 иностранная авиакомпания из 25 стран.

В 2021 году российские авиакомпании перевезли 111 млн пассажиров: это на 60% больше показателя ковидного 2020 года и на 13% меньше, чем в 2019 году.