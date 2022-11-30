В сообщении SIA говорится, что сингапурская авиакомпания инвестирует в объединенную компанию около $250 млн, сделка позволит ей обеспечить "существенное присутствие во всех ключевых сегментах рынка".

SIA намеревается финансировать сделку за счет имеющихся у нее денежных средств. Закрытие сделки ожидается к марту 2024 года в случае ее одобрения регуляторами.

SIA и Tata Sons также договорились о дополнительном вливании капитала в случае необходимости, чтобы финансировать рост и развитие бизнеса расширенной Air India в течение двух следующих финансовых годов.

В случае необходимости дополнительного капитала объем инвестиций SIA может составить до $615 млн, которые будут выплачены только после закрытия сделки.

Air India, объединяющая авиаперевозчиков Air India Express, AirAsia India и Vistara, осуществляет рейсы по 38 международным и 52 внутренним направлением.