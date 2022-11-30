"Пропуск транзитом "Сапсана" (через Москву — ИФ) — тут еще вопрос целесообразности. У нас был очень большой по Курскому вокзалу обмен пассажирами, то есть, "прямых" пассажиров Нижний Новгород — Санкт-Петербург там было порядка 20%. Это доставляло ряд неудобств нашим пассажирам, потому что стоянка маленькая", — сказал Пегов журналистам в Екатеринбурге в среду.

Он отметил, что, в целом, на данном маршруте целесообразнее использовать отдельные поезда, "тем более, что новая комфортабельная "Ласточка" нисколько не уступает "Сапсану"".

Как сообщалось, скоростной поезд "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород отменен с 1 июня. На участке между Нижним Новгородом и Москвой он был заменен на скоростной поезд "Ласточка". Отмечалось, что "движение скоростных поездов "Сапсан" сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург (через Москву) и обратно временно приостанавливается в связи с производством работ по реконструкции Курского вокзала Москвы и корректировкой графика движения поездов".