"На выставке (будут экспонироваться) уникальные знамена двадцатых годов (прошлого века) с ручной росписью. (Среди них — знамена) Штаба частей особого назначения, Новгородского губкома РКП(б), Крестецкого уездного комитета партизанского отряда "Народный мститель", — сообщила журналистам в среду пресс-служба ГМЗ.

Кроме этого, на выставке будут представлены около 200 других предметов, рассказывающих о людях, которые вершили историю страны.

"(Картины) советских художников Евсея Моисеенко, Михаила Соколова, Николая Павлова, Юрия Коркина, Михаила Юрлова, Николая Модорова и многих других мастеров мы будем экспонировать после длительного перерыва, а другие работы (вообще) покажем впервые", — отметили в пресс-службе.

По мнению музейщиков, особый интерес для новгородцев и туристов будут представлять произведения так называемого агитационного фарфора и мелкой пластики, выполненные около 100 лет назад на местных предприятиях "Коминтерн", "Красный фарфорист" и "Пролетарий" известными мастерами Сергеем Чехониным и Варварой Фрезе.

"Чем дальше уходит эпоха СССР, тем больший интерес она вызывает, и новая выставка позволит кому-то вспомнить, а кому-то — узнать о великих вехах отечественной истории", — добавили в пресс-службе.

Выставка будет работать до 12 февраля в Новгородском музее изобразительных искусств на центральной площади города.