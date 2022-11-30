"Что касается юга, мы будем идти по пути увеличения составности поездов, и установки туда двухэтажных поездов. Потому что поезда едут (там — ИФ) один за одним, летом интервал 10-15 минут между поездами. А надо еще грузовое движение пропустить — в порты Азово-Черноморского бассейна", — сказал Пегов.

По его словам, один двухэтажный поезд по вместимости пассажиров равен трем одноэтажным.

Пегов также отметил, что существует и "глобальное решение" вопроса увеличения пропускной способности на южном направлении — за счет организации выделенных путей до Адлера, этот вариант находится на стадии обсуждения.

"Выделенные пути до Адлера с Павелецкого хода, такие проекты рассматривались, но они пока на рассмотрении в разных инстанциях Минтранса, правительства, то есть на обсуждении", — сказал Пегов.