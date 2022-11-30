"Общая программа подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля не меняется, все госпрограммы также продолжат своё действие и в 2023-2024 годах. Событийный календарь планируется насыщенный. 2024 год начнётся с принятия Суздалем звания новогодней столицы России. Надеюсь, что у жителей области и её гостей будет много поводов для радости", — сказал глава региона.

Он заявил, что в 2023 году на подготовку Суздаля к юбилейной дате заложено 1,9 млрд рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В текущем году эта сумма составила 900 млн рублей. Указанные средства будут направлены в том числе на инфраструктуру, дороги и благоустройство, создание новых пространств и ремонт исторических зданий.

В частности, планируется расширение автодороги между Владимиром и Суздалем с двух до четырёх полос. Главным транспортным узлом, связывающим туристов с городом-музеем, станет железнодорожный вокзал во Владимире. Он должен стать современным, при этом сохранить исторический облик древней столицы Руси.

"Мы точно будем советоваться с общественниками. У нас есть видение и понимание общей концепции и требований к заказчику — РЖД, мы сейчас на этапе консультаций и принятия окончательного решения. В декабре эту работу завершим. Подчеркну: никто не планирует навредить облику города и самому зданию, превратив его в бездушную железную коробку. Я за сохранение его красоты. Кроме того, мы закупили четыре автобуса, которые будут обеспечивать доставку гостей от железнодорожного вокзала Владимира до Суздаля — непосредственно до мест размещения", — отметил Авдеев.

Губернатор также затронул тему строительства новой школы-пансионата на 1 тыс. 200 мест в Суздале, средства на неё были заложены в трёхлетнем областном бюджете.

"С началом частичной мобилизации изменились подходы к формированию федерального бюджета. У нас есть надежда на успешное завершение проекта, работа в этом направлении и сложные консультации ведутся по линии Минпросвещения и правительства России. Уточню, что мы не стали рисковать и начинать строительство раньше, чтобы не допустить долгостроя в случае, если бы финансирование из центра прервалось. Для бюджета области сумма большая — около 2 млрд рублей, и у нас есть ещё время определиться — будем ли мы строить её самостоятельно, либо при помощи правительства", — подчеркнул губернатор.