"В первый день декабря начнут работу канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес" и "Кавказский Экспресс". Подъемник "Олимпия" будет работать с 7:00 до 22:00 для тех, кто проживает в отелях Горной Олимпийской деревни, и с 9:30 до 21:00 для всех гостей курорта. Подняться на смотровую площадку на верхней точке курорта Роза Пик и полюбоваться заснеженными горными вершинами можно будет до 15:45. Здесь также возобновят работу высокогорные качели и малый подвесной мост", — говорится в сообщении.

Также с 1 декабря в Горной Олимпийской деревне будет открыт аттракцион родельбан, который благодаря новой яркой иллюминации будет доступен гостям до 20:30. Длина скоростного спуска родельбана на "Роза Хутор" составляет 1350 метров, он состоит из различных виражей и трех кругов. Самый высокий уровень прохождения трека над поверхностью земли — 12,6 метров.

Как сообщалось, горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" стартует 23 декабря.