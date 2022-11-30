"Кольцовские таможенники обнаружили в багаже вылетавшего в ОАЭ россиянина золотую цепь весом 4 кг. Изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно, из золота 999 пробы. Его общая стоимость превышает 10 млн рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в России введен временный запрет (до 28 февраля 2023 года) на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов. Изделие направлено на экспертизу.

"Мужчина заявил, что цепь предназначена для личного пользования, он носит ее на своей шее", — подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе Уральского таможенного управления "Интерфаксу" уточнили, что пассажир в итоге никуда не улетел.