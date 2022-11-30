"Мы практически сейчас уже едем на уровне 2019 года. Вы знаете, это самый мощный год был. Наверное, в общем объеме по итогу не будет один к одному уровень 2019 года, но мы очень близко. 40% с лишним (рост к 2021 году — ИФ)", — сказал Пегов, отвечая на вопрос о прогнозах по пассажирским перевозкам на текущий год.

Он также добавил, что наблюдается большой спрос на поездки на поездах на новогодние праздники.

"Мы видим сейчас на новогодние праздники просто бум какой-то, больше, чем летом. Сейчас вынуждены дополнительно назначать поезда, уже более 600 назначено, мы видим опять тенденцию, что они все заполняются", — сказал Пегов.

Как сообщалось, за 2021 год на сети РЖД было перевезено в общей сложности 1,053 млрд пассажиров ("плюс" 20,8% к кризисному 2020 году и "минус" 12,2% к доковидному 2019 году), в том числе в пригородном сообщении — 961,4 млн человек (рост на 19,5% и снижение на 11% соответственно), в дальнем следовании — 92 млн человек (рост на 36,4% и снижение на 21%).

В мае начальник департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко заявлял, что в 2022 году РЖД планируют перевезти около 1,1 млрд человек.