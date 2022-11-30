"Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в том числе двум детям в возрасте до 6 лет (п."б" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Суд установил, что 3 августа 2020 года экипаж на самолете Ан-24РВ, принадлежащем АО "КрасАвиа", выполнял рейс по маршруту "Тура (Горный) — Красноярск (Черемшанка)". Во время полета на борту воздушного судна находились 43 пассажира, в том числе двое детей в возрасте до 6 лет.

При заходе на посадку в аэропорту Черемшанка Красноярского края бортмеханик предупредил командира воздушного судна о превышении максимальной допустимой скорости.

Несмотря на предупреждения бортмеханика и предложения членов экипажа уйти на второй круг, а также сигналы системы предупреждения о близости земли и о необходимости ухода на второй круг, пилот принял решение о посадке воздушного судна.

"Действия фигуранта привели к нестабилизированному заходу на посадку, увеличению скорости при заходе на посадку, нестабильному приземлению, истиранию и разрушению внешнего и внутреннего пневматиков левой опоры шасси, внешнего пневматика правой опоры шасси, что создало реальную угрозу безопасности для жизни и здоровья пассажиров", — сказано в сообщении.

В результате этого АО "КрасАвиа" был причинен имущественный вред на сумму свыше 290 тыс. рублей.

В ходе следствия была проведена летно-техническая экспертиза, согласно заключению которой летный экипаж воздушного судна был подготовлен к выполнению полета в соответствии с действующими требованиями.

Основными факторами, которые привели к аварийной ситуации, стало решение не выполнять заход на второй круг и выполнение командиром воздушного судна визуального захода с отступлениями от руководства по летной эксплуатации и руководства по производству полетов.

Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал.