"В свое время подобные, так называемые круизные поезда были популярны на территории Советского Союза, тогда это пользовалось большой популярностью. С учетом напряженных отношений по внешним границам мы решили эту практику восстановить", — сказал он во время форума "PRO//Движение.Туризм" в Екатеринбурге в среду.

По данным Пегова, на сегодняшний день в РФ действует 31 межрегиональный уникальный турмаршрут, в которых задействованы 40 регионов.

"Это хороший результат, мы и дальше будет продвигать железнодорожные туристические перевозки. Все больше продвигаемся в регионы", — отметил он.