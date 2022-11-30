"С 1 по 3 декабря включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", — говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

В центре рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Новый охотоморский циклон пришел на Камчатку в среду. По данным синоптиков, в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, местами в Елизовском, Усть-Большерецком и Соболевском районах ожидается сильный снег, метель, на побережьях — снег с дождем. В этих районах ветер может усилиться до 20 м/с, на побережьях Усть-Большерецкого, Соболевского и Усть-Камчатского районов местами — до штормовых 30 м/с. В ночь на четверг погода испортится еще в нескольких районах, а утром и днем 1 декабря циклон доберется и до самого севера полуострова.