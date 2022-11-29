"Мы рассчитываем, что поддержка государства все-таки не будет снижаться. На начало года у нас туроператоры должны были туристам почти 45 млрд рублей. И те деньги, которые в этом году зарабатывались, они шли и на погашение этих долгов. И здесь мы должны осознавать, что этот долг сократился более, чем в 4 раза, но сумма долга на сегодня достаточно серьезная для отрасли, порядка 10 млрд. Механизм отсрочки обязательств прекрасно сработал, но вместе с тем, сейчас действие этих документов заканчивается 1 января, и мы попросили правительство, чтобы этот механизм продолжал работать, так как если обанкротится туроператор, его туристы ничего не получат", — сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

Президент "Альянса турагентств" Наталья Осипова сообщила, что в последнее время участились звонки от туристов с вопросом, смогут ли они получить возврат денег до 31 декабря 2022 года, потому что по постановлению №1073 отсрочка этих долгов действует до этой даты.

"Но если не будет поддержки от государства, если туроператоры останутся лицом к лицу с этой проблемой, то времени для возврата денег понадобится гораздо больше. До 31 декабря туроператоры не смогут погасить все долги и по ковидным турам, и по турам, отмененным из-за санкций, закрытия авиасообщения. И у нас осталось очень мало времени. Если мы сейчас эту проблему не решим, надеяться туристам, что они до 31 декабря все получат свои деньги, не приходится", — сказала представитель агентского бизнеса.

Осауленко напомнил, что в феврале-марте из-за прекращения авиасообщения с большинством зарубежных стран туроператоры вынуждены были вывозить туристов за свой счет.

"Государство выделило 6 млрд рублей на субсидии за этот вывоз, но эти средства пока не дошли до туркомпаний. Мы очень надеемся, что они все же дойдут до туроператоров, это необходимая поддержка бизнеса", — сказал он.

Директор "Турпомощи" заметил, что за два года после начала пандемии рынок потерял лишь чуть больше туроператоров, чем обычно.

"Не было массовых банкротств, конфликтов потребительских массовых. Это говорит о том, что государство и бизнес с этим вопросом справились очень хорошо. Но нужна помощь со стороны государства и правительства, чтобы мы этот вопрос закрыли в пользу туриста", — подчеркнул он.