"Парки культуры и отдыха активно готовятся к встрече Нового года. В настоящее время в парках ведется подготовка катков открытию. В день старта зимнего сезона сразу в восьми подмосковных парках откроются катки", — говорится в сообщении.

Так, 1 декабря ледовые площадки заработают в городском парке Долгопрудного, Мытищинском центральном парке, городском парке Реутова, парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево, Дрезненском городском парке, Детском парке культуры и отдыха и парке им. Талалихина в Подольске, а также парке семейного отдыха в Дубне.

Со 2 декабря покататься можно будет в парке Пехорка в Балашихе и Центральном городском парке Ногинска. 3 декабря заработают катки в Сестрорецком парке в Клину, а также в парке Ёлочки в Домодедово.

Как сообщалось, зимой в Подмосковье будут работать 765 катков, 24 из них с искусственным льдом. 194 катка откроются в общественных пространствах, парках, на спортивных объектах, 571 зальют на хоккейных коробках.