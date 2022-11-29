"Мы пока видим довольно серьезный оптимизм туристов, поскольку уже продаем лето следующего года, и на сегодня продано около 5% летней загрузки 2023 года. Если сравнивать с прошлым годом, мы идем где-то на 30% лучше, чем год назад. Лидеры прежние, туристы покупают и пляжный отдых, и санаторные путевки, и экскурсионные туры. Так что основания для оптимизма есть. Как будет в следующем году, планировать трудно, так как в этом году на туризм влияли многие события, но будем надеяться на лучшее", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин также считает, что поводы для оптимизма у участников туристического рынка есть.

"Мы видим тенденции к восстановлению и видим, что те основы государственной поддержки, которые не только декларируются, но и реализуются, и закреплены в бюджете, дают основу для стабильного восстановления. Взрывного роста ожидать не следует, так как потребитель сегодня больше думает о том, как выжить. В выездном туризме ситуация также стабилизируется, так как наши зарубежные партнеры заинтересованы в российских туристах. Поэтому, если не будет ситуации, когда в целом не до путешествий, то рынок будет восстанавливаться", — добавил он.

Глава ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко, в свою очередь, отметил, что в следующем году для россиян могут открыться новые зарубежные направления.

"Будет расширяться география поездок, возможно откроется Китай. Расширится география Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки. Весной у нас было 7 стран, куда можно было выехать, сегодня их больше 30 и эта география расширяется. Многие международные дестинации опять стали доступны российским туристам", — сказал он.

Он также считает, что цены на зарубежный отдых снижаться не будут.

"С точки зрения цен, я не думаю, что они будут снижаться. Мы видим, что делается на рынках энергоносителей, ситуация не предсказуема, но все говорят, что цены на топливо будут расти. Поэтому понятно, что если в стоимости перевозки топливо занимает до половины, то цены на зарубежные путешествия также будут расти", — сказал Осауленко.

Говоря о ценах на отдых в России, эксперт отметил, что, по прогнозам Минэкономразвития, экономика страны в следующем году вернется к росту.

"Поэтому я не думаю, что цены на внутренний турпродукт будут серьезно расти. Я думаю, что рост будет в пределах 5-10%, что происходит каждый год", — сказал Осауленко.

По мнению Барыкина, для более быстрого восстановления внутреннего туризма необходимы государственная поддержка и частно-государственное партнерство.