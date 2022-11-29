"Посетители выставки увидят образы героев, выполненных в различных техниках и конструкциях: от традиционных до авторских. Вниманию зрителей будут представлены чеховские герои: Каштанка, Толстый и Тонкий, Попрыгунья, Дама с собачкой, Ванька Жуков и многие другие, а также миниатюрные кукольные портреты писателя", — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по традиционной тряпичной кукле.

На открытии выставки, которая продлится до 4 июня, будет представлено более 50 экспонатов, затем экспозиция будет пополняться, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.