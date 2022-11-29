"15 декабря в музее-заповеднике "Усадьба "Мураново" им. Ф.И. Тютчева" открывается выставка работ Бориса Кустодиева "Русь купеческая" — совместный проект мурановского музея и санкт-петербургского Музея Академии художеств", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что центром экспозиции станет серия акварелей "Русские типы", которые предназначались для задуманного Исааком Бродским и Евгением Замятиным издания "Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева". Всего — 17 работ.

Помимо серии акварелей, на выставке будут представлены карандашные эскизы, посвященные теме крестьянского и провинциального мещанско-купеческого быта.

Экспозиция будет работать до 26 февраля 2023 года.