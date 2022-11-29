"В этом году не будет торжественных открытий елок и новогоднего фейерверка. Но мы постараемся создать в городе праздничную новогоднюю атмосферу, организовать места, где можно погулять и активно провести время с семьей в новогодние каникулы", — сообщил глава города Сергей Салмин в ходе заседания оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам во вторник.

По его словам, которые приводит мэрия, власти посчитали неуместным "проводить масштабные гуляния в такое непростое время, когда продолжается специальная военная операция".

"Но Новый год все ждут, особенно дети. Поэтому отказываться полностью от праздника не стоит", — добавил Салмин.

На центральной площади города будет построен новогодний городок с катком и фудкортом и установлена 25-метровая елка. Кроме того, сквер у Дома Советов будет украшен артобъектами, новогодней елкой, ледовым лабиринтом и деревьями со световой иллюминацией.

Также на улицах города появятся новогодние баннеры с фотографиями оренбуржцев. Елки установят в парках и скверах, вдоль магистральных улиц, а также во дворах многоэтажек.

Праздничное оформление Оренбурга планируется завершить к 20 декабря, добавляет мэрия.