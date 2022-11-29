Ранее на месте обнаружения находки располагался рудник "Благодатный" Кутимского чугуноплавильного завода, который работал в период с 1890 по 1907 гг.

По словам министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрия Белановича, ретролокомобиль — уникальная находка, которая нуждается в идентификации и сохранении как историко-культурного наследия края.

Минприроды обратилось в "Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводский Урал", где работают специалисты по таким механизмам, с просьбой оказать посильную помощь в идентификации находки, в определении ее исторической ценности, оценке объема реставрации для последующей установки в виде памятника.

"Специалисты музея-заповедника рассмотрели фотографии находки и предположили, что это может быть одной из разновидностей локомобилей, получивших широкое распространение в промышленности и народном хозяйстве в конце 19 века", — говорится в сообщении.

Однако окончательные выводы можно будет сделать после изучения клейма маркировки, надписи на рабочих поверхностях двигателей.

Работа по изучению локомобиля продолжится в следующем году после схода снежного покрова. К исследованию планируется пригласить специалистов Пермского краеведческого музея. Также краевые власти прорабатывают вопрос подбора площадки для реставрации объекта.