Речь идет об учениках школ 10 из 18 районов города: Центрального, Московского, Василеостровского, Адмиралтейского, Фрунзенского, Кировского, Петроградского, Красногвардейского, Калининского и Кронштадтского.

"По емкости мы с организаторами готовы предоставить эту возможность всем старшеклассникам Санкт-Петербурга", — добавил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Васильева уточнила, что в 2023 году предполагается расширение проекта на оставшиеся восемь районов города, увеличение его финансирования.

"В идеале мы хотим охватить все школы, поскольку полагаем, что пилотный проект был удачный и будет продолжаться, в 2024 году надеемся на положительное решение о финансировании", — сказала она.

Восемь тематических экскурсий включают маршруты: "По следам Петра", посвященный 350-летию Петра I, "Санкт-Петербург — морская столица" с посещением Кронштадта, "Народное искусство и культурное наследие", "Петербург Достоевского", "Блистательный Петергоф", "Вода вокруг нас", "Транспортные артерии города", а также "Город-герой Ленинград", который получил наибольшее количество откликов. Экскурсия рассчитана на 8 часов. В будущем перечень может быть расширен.

"У нас есть идея маршрута "Театральный Санкт-Петербург" об истории Петербурга, театра, закулисья. Есть еще целый ряд идей", — сказал Корнеев.

По его словам, в 2023 году программа, одной из задач которой также является поддержка индустрии гостеприимства в низкий сезон, возобновится с январских каникул.

Городская программа "Юный путешественник Петербурга" была запущена в середине сентября 2022 года.