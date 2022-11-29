"Специалисты начали установку на центральной площади Дербента самой высокой на Северном Кавказе новогодней елки. Ее высота достигнет около 43 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с этим завершается реконструкция площади.

"Новый год жители города и гости смогут встретить на обновленной площади. В настоящее время рабочие завершают мощение последнего участка — амфитеатра. Уже сооружены лестницы и съезды для колясочников, построены павильоны для туалетов, молитвенной комнаты и общепита", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, благодаря правильному зонированию, на новой площади не будет такого сильного уклона, как это было раньше.