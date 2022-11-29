При этом турпоток в Азербайджан за 10 месяцев 2022 года по сравнению с доковидным периодом — январем-октябрем 2019 года оказался ниже в 2 раза.

По данным ведомства, 27,4% посетителей прибыли из России, 19,4% — из Турции, 10,8% — Ирана, 6,8% — Саудовской Аравии, 4,8% — Грузии, 3,4% — Индии, 3,3% — Пакистана, 2,2% — ОАЭ, 1,9% — Казахстана, 1,8% — Украины, 1,7% — Израиля, 1,6% — Узбекистана, 1,5% — Кувейта, 1,3% — Омана, 1,1% — Белоруссии, 11% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну 74,6% — мужчины, 25,4% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,7 раза — до 307,5 тыс. человек, из стран СНГ — в 2 раза — до 462,9 тыс. человек, из стран-членов ЕС — в 2,3 раза — до 62,6 тыс. человек.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-октябре текущего года увеличилось в 1,6 раза — до 1,2 млн человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось в 2,8 раза, в Грузию — в 1,7 раза, в Турцию — в 1,6 раза, в РФ — на 15,9%.

46,7% граждан Азербайджана посетили Турцию, 17,9% — Россию, 11% — Иран, 8,7% — Грузию и 15,7% — другие страны. 64,3% выездного турпотока составили мужчины, женщины — 35,7% женщины.