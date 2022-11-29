По ее словам, ВВСС уклоняется от пролонгации соглашения, по которому структура UTG получает доступ к выполнению оперативного технического обслуживания воздушных судов в контролируемой зоне "Пулково".

"Срок действия соглашения — до 1 декабря 2022 года с возможностью продления. Задолго до истечения срока "Ю-Ти-Джи Домодедово" уведомило ВВСС о соответствующем намерении. В ответ ВВСС отказало в пролонгации и ультимативно обозначило условием для продолжения сотрудничества заключение нового соглашения, по которому полностью изменен порядок расчета платы за услуги. Однако с точки зрения антимонопольного законодательства предложенный порядок расчета является недопустимым", — заявила представитель UTG.

Уклоняясь от пролонгации текущего соглашения, ВВСС также не предоставляет информацию о размере платы по соглашению, "которое оно навязывает взамен", добавила она. Фактически блокируется доступ к инфраструктуре аэропорта, что также является незаконным, считают в UTG.

Помимо ФАС, компания также обратилась с жалобами в Северо-Западную и Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру, к губернатору и вице-губернатору по транспорту Петербурга, руководителю Росавиации.

Ранее в этом году с похожей жалобой к ВВСС в ФАС обращалась авиакомпания "Победа". Служба установила, что компания неоднократно просила оператора "Пулково" предоставить доступ к наземному обслуживанию самолетов для ее дочерней компании — ООО "Победа Хэндлинг", однако просьбы остались без рассмотрения. Стоимость обслуживания самолетов в этом случае сократилась бы на 40-50% от действующих тарифов оператора, приводила данные ФАС. Служба пришла к выводу, что ВВСС злоупотребляла доминирующим положением при предоставлении доступа к инфраструктуре аэропорта, в связи с чем выдала компании предупреждение.

"Пулково" — один из крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".

Группа UTG — оператор наземного авиаобслуживания полного цикла с подразделениями в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Пулково"; контролируется Дмитрием Тизиным.