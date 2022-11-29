"В целом по отрасли мы фиксируем рост цен на 12-14%, но он очень разнообразен. Понятно, что в Крыму цены снизились. В пике они были минус 20%, сейчас – минус 7%, если вы бронируете на Новый год. В Краснодарском крае Анапа – плюс 5%, а Сочи, который себя чувствовал значительно лучше – плюс 14%, в том числе на Новый год", — рассказал он на пресс-конференции.

По словам эксперта, рост цен в некоторых регионах связан с восстановлением турпотока после ковидного спада в прошлые два года. Например, это касается Москвы и Петербурга, которые показали рекордное повышение стоимости отелей.

"Но они в 2020-2021 годах интенсивно снижали цены на фоне плохой ковидной загрузки, а в этом году, когда они попытались вернуться к ценам 2019 года, мы увидели рост до 30%, например, по московским "пятеркам". В то же время, когда мы сравниваем 2019 и 2022 годы по Москве, мы видим, что произошло восстановление цен, рухнувших после 2020 и 2021 года. Поэтому я бы сказал, что рост экономически обоснован, он в пределах инфляции. Туризм – честь экономики, и здесь не может быть чудес, что все вокруг дорожает, а цены на отдых стоят. Мне кажется, 10-13% — естественное удорожание год к году, с которым надо соглашаться", — подчеркнул эксперт.