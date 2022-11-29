"Год сопровождался разнообразными событиями, и на внутренний туризм влияли несколько факторов, противоположных по воздействию на продажи и спрос. Положительный – восстановление после ковида, все уже забыли про то, что год назад в регионах действовали серьезные ковидные ограничения и в рестораны Сочи, например, нельзя было зайти без куар-кода. В этом году, когда они сняты, этот фактор повлиял в положительную сторону", — сказал он на пресс-конференции.

К факторам, которые снизили турпоток, по словам эксперта, относятся закрытие аэропортов юга России, психологическое состояние туристов.

"Многие перенесли свой отдых на более спокойные времена или отдыхали возле дома. Мы видим рост спроса на отдых в Подмосковье и связываем его с тем, что люди в тревожное время не хотели уезжать далеко от дома", — добавил Ромашкин.

По его словам, рынок внутреннего туризма в этом году практически восстановился до доковидного уровня.

"Мы можем говорить о восстановлении внутреннего туризма до доковидных параметров, в районе 60 млн поездок. Мне кажется, это очень хороший результат. Есть регионы, которые росли очень быстро – например, звезда этого года Дагестан и в целом Северный Кавказ, обе столицы. И Санкт-Петербург, и Москва добавили в районе 30-35%. Сочи вырос, но ненамного, на 1-2%. Анапа из-за закрытого аэропорта в небольшом минусе в районе 3-4%. В целом по стране мы фиксируем успешный сезон и восстановление туризма до доковидных показателей", — добавил эксперт.

По его словам, восстановление турпотока в Крым будет зависеть от транспортной ситуации. В частности, продажам новогодних туров на полуостров мешает отсутствие авиасообщения.

"Если вы едете в Крым на 10-12 дней, вы можете поехать и на машине, и поездом. Объем железнодорожной перевозки вырос в два с лишним раза в этом году, это хороший результат. Но если вы тратите сутки на дорогу туда и сутки на дорогу обратно, вы не можете себе позволить короткую новогоднюю поездку, которая длится обычно 3-4 дня", — сказал Ромашкин.

По данным Ростуризма, с января по сентябрь в России отдохнули 47 млн человек, что на 9% больше, чем за тот же период годом ранее. Прогноз ведомства по итогам года – 61 млн туристов.