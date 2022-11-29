"В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой аэропортовой инфраструктуры, включая новый аэровокзальный комплекс. Таким образом, амбициозные планы нацелены на ввод в эксплуатацию новых объектов к 2026 году", — сказал Никонов журналистам.

Общие инвестиции в инфраструктурные проекты аэропорта, по его словам, планируются в размере более 20 млрд руб., в том числе 15 млрд руб. будет вложено в терминал и привокзальную площадь.

Мастер-план развития сочинского аэропорта включает создание нового терминала и реконструкцию аэродромной инфраструктуры, сообщала в июле пресс-служба "Аэродинамики". Уточнялось, что реализация всех проектов рассчитана на пять лет, до 2027 года. При этом в марте прошлого года директор по развитию инфраструктуры "Аэродинамики" Ренат Сайфуллин говорил, что новый пассажирский терминал может быть построен к 2025 году. С его появлением пропускная способность аэропорта вырастет в 1,6 раз, или до 15 млн пассажиров в год, отмечал он.

Общие инвестиции в проекты развития аэропорта в июле оценивались в 11 млрд руб., только в терминальный комплекс — в 7 млрд руб.

До этого сочинский аэропорт был модернизирован в 2007-2013 гг., к Олимпиаде-2014. Инвестиции составили около 14 млрд руб.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы. В текущем году, по прогнозам "Аэродинамики", показатель может вырасти до 13 млн человек. Из-за ограничений полетов на юге РФ в связи с ситуацией на Украине, действующих с конца февраля, Сочи в данный момент является единственным работающим в регионе аэропортом.