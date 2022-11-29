"Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил протокол, согласно которому с 1 декабря 2022 года на территории региона запрещается использование беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов)", — говорится в сообщении.

Уполномоченные органы приостанавливают выдачу разрешений на полеты над территориями населенных пунктов и использование воздушного пространства. Выявлением нарушителей будут заниматься правоохранительные и иные уполномоченные органы.

"Исключения для полетов предусмотрены для организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, топливно-энергетического комплекса Прикамья, а также органов власти и местного самоуправления (организаций, работающих по договору с ними)", — отмечается в сообщении.