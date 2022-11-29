"Мы восстанавливаем эскалаторную галерею на Воробьевых горах. Основные строительные работы завершим в этом году", — сказал заммэра.

Он отметил, что с открытием эскалаторной галереи добираться до канатной дороги, главного здания МГУ и смотровой площадки станет проще. При проведении подготовительных работ был сделан упор на возврат исторического облика объекта.

Как уточняет пресс-служба департамента транспорта Москвы, общая площадь остекления галереи будет больше 1 тыс. квадратных метров, а на крыше верхнего вестибюля появится смотровая площадка. Рабочие почти завершили остекление нижнего вестибюля.