"День Эрмитажа превратился в городской праздник. В 90-е был кризис открытости, мы открылись и вышли в джунгли. Сейчас же мы находимся в кризисе закрытости. Мы переходим в более закрытое сосредоточенное состояние", — отметил Пиотровский.

По его словам, Дни Эрмитажа традиционно начинаются со дня святой Екатерины — 7 декабря. Директор музея выступит с докладом перед коллегами о достижениях за последний год. На Дворцовой площади будет организовано представление с 3D-технологиями.

9 декабря пройдет военная церемония в Георгиевском зале, в ходе которой выносятся знамена гвардейских полков императорской России. Также посетителям будут представлены подарки Эрмитажу. Среди них большой портрет Александра III и текст указа Петра Великого о необходимости выполнять поручения власти.

"Мы также откроем выставку, посвященную книгам, которые печатались при Петре Великом. В целом за год мы провели 50 выставок, 30 археологических экспедиций и 30 научных конференций", — добавил Пиотровский.