"Он (проект комплекса — ИФ) получил какие-то рамки, мы вошли уже в этот проект, появилась поддержка этого проекта. Дальше вся цепочка будет зависеть от финансирования. В ближайшие два-три года он может быть реализован", — сказал Константинов журналистам.

Глава Госсовета республики описал концепцию проекта как информационно-исторический центр, посетители которого "точно поймут, что такое Крым".

"Будет представлена вся история Крыма, как минимум — начиная с Екатерининского периода. Это сотни лет освоения Крыма — каким он был, как это происходило, почему Крым должен был стать частью России, что тогда подвигло Екатерину взять эту территорию", — рассказал Константинов.

Председатель Госсовета РК уточнил, что речь идет о строительстве музейно-выставочного комплекса, где в одном месте можно было бы получить информацию, в том числе обо всех войнах на территории полуострова — Крымской (Восточной), Гражданской и Великой Отечественной, а также о событиях Крымской весны и восстановлении республики после воссоединения с Россией в 2014 году.

Он добавил, что также предполагается строительство одного павильона для временного размещения экспозиций других российских музеев.

При этом Константинов не назвал даже ориентировочную сумму затрат на строительство комплекса.

"Сейчас сумм никто не скажет, потому что проект должен проходить экспертизу. В декабре мы соберемся всей командой, еще раз проанализируем всю его концепцию перед тем, как запускать", — сказал он.

На заседании российского оргкомитета "Победа" 15 ноября Константинов попросил Путина оказать содействие в решении вопросов финансирования, разработки проекта и строительства музейно-выставочного комплекса на мемориале "Концлагерь "Красный" в селе Мирное под Симферополем. Путин назвал этот проект важным для крымчан и пообещал оказать помощь в его реализации.