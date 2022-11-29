"Мы продолжаем реконструкцию Южного речного вокзала. Стремимся воссоздать его первоначальный исторический облик. На днях на фасад здания вернулась последняя из пяти скульптур — символов пяти морей", — сказал заммэра во вторник.

Он отметил, что все скульптуры — художественные копии, созданные на основе оригиналов. Они легче по весу и почти не отличаются от первоначальных скульптур.

"Полюбоваться ими вблизи можно будет уже летом 2023 года, когда Южный речной вокзал откроется для посетителей. Уверены, он вновь станет одним из главных речных портов страны и достопримечательностью города", — подчеркнул Ликсутов.

Как уточняет пресс-служба Департамента транспорта Москвы, после установки скульптур исторический облик Южного речного вокзала будет воссоздан почти на 100%.