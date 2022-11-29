Рост выручки ожидается, несмотря на прогнозируемое снижение пассажиропотока: по итогам года он может составить 21,2 млн человек (-15,5% г/г). За I полугодие выручка группы выросла (+12%, до 15,4 млрд руб.) также на фоне снижения перевозок (-14%, до 9,4 млн чел.): в основном, за счет увеличения выручки от сегмента вспомогательных авиационных услуг (+25,5%), сказано в презентации.

Скорректированная EBITDA по итогам года ожидается на уровне 11,5 млрд руб. (-13%), EBITDA margin — 30% (-10 п.п.). За I полугодие скор. EBITDA уменьшилась на 16%, до 4,5 млрд руб., EBITDA margin — на 10 п.п., до 29%.

В 2023 году "Домодедово" ждет пассажиропотока на уровне 28 млн человек, что почти соответствует показателю доковидного 2019 года. Выручка, как ожидается, вырастет до 52 млрд руб. (+39% к 2019 году).

Поддерживающий CAPEX "Домодедово", как ожидается, составит по 6,5 млрд руб. ежегодно до 2025 года. Компания прошла самую интенсивную фазу инвестиций, текущей пропускной способности (37,5 млн чел./г., к концу 2022 г., с открытием сегмента Т2, должна вырасти до 60 млн) достаточно для будущего роста, отмечено в презентации.

Общий долг DME на конец I полугодия составил 50,4 млрд руб., что на 24% меньше показателя за 6 месяцев 2021 года. Соотношение Net Debt/LTM adj. EBITDA при этом сократилось до 3,79х с 4,7х, что сопоставимо с доковидным показателем. Целью компании является поддержание текущего коэффициента левериджа ниже 4х, сказано в материалах.

"Домодедово" — второй по пассажиропотоку аэропорт РФ. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, "Уральские авиалинии". Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.