Как отмечается, в зимнем сезоне для жителей и гостей региона будут открыты 153 лыжных трассы общей протяженностью почти 600 км, 194 катка и 571 хоккейная площадка, 20 горнолыжных курортов.

"3 декабря к программе официально присоединятся парки, их посетителей ждут уютные фотозоны, творческие и танцевальные мастер-классы, мягкие арт-объекты, дружеские посиделки с чаепитием, а любителей активного отдыха – спортивные соревнования, хоккейные турниры, катание с горки", — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В музеях пройдут новогодние интерактивные и концертные программы. Музей-заповедник "Зарайский кремль" приглашает на выставку "Русская тройка", а Серпуховский историко-художественный музей и музей-заповедник А.П. Чехова – на представления "Мир сказок» и "Елка у Чеховых или путешествие за волшебным зернышком".

"В этом году мы сделаем упор не на массовые гуляния и развлекательные шоу, а на более камерные форматы и семейные мероприятия в подмосковных театрах, музеях, парках и домах культуры. Например, наши государственные театры покажут более 100 новогодних спектаклей, муниципальные — более 300. Свыше 3 тысяч мероприятий запланировано в домах культуры региона. Все это рассчитано, в первую очередь, на детскую аудиторию и на родителей с детьми – это принципиальный вектор при создании нынешней культурной новогодней программы", — цитирует пресс-служба министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.

В городских округах также пройдут социальные елки глав городских округов, квиз-игры, сказочные постановки и многое другое.

В парках культуры и отдыха 25 городских округов пройдет 29 спектаклей на льду: Татьяна Навка представит сказку "Царевна-лягушка", Илья Авербух – "Ледниковый период", Евгений Плющенко – "Сказки Евгения Плющенко".

На территории Главного храма Вооруженных Сил РФ, где находится самый большой каток в Московской области и четыре тюбинговые горки для людей всех возрастов, 24 декабря стартует зимний фестиваль, который продлится до 26 февраля. Организаторы готовят для посетителей 18 активностей.