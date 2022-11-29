"По традиции хранителю тундры поможет добраться в разные уголки региона брендированный и украшенный разноцветными огнями трэкол — подходящий транспорт для поездок по арктическому региону", — говорится в сообщении.

Главный ямальский волшебник проверит, как идет подготовка к Новому году, встретится с детьми, победившими в розыгрыше. По условиям конкурса нужно было записать видеоролик до минуты с рассказом о любимом месте в своем населенном пункте, а также пригласить волшебника к себе в гости. Генератором случайных чисел были определены сто победителей.

В 2021 году Ямал Ири проехал на вездеходе-трэколе 2 тыс. км и посетил 18 населенных пунктов.

Реализация региональной ведомственной целевой программы "Формирование и развитие туристского ресурса" Дед Мороз Ямала — Ямал Ири" началась 2009 году. В октябре 2010 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрировала Ямал Ири как товарный знак.

По легенде, Ямал Ири появился на свет вместе с рождением ямальской тундры и Полярного Урала. Атрибутами волшебника являются изготовленный из дерева и украшенный орнаментом посох, а также бубен. Резиденция Ямал Ири находится в природно-этнографическом комплексе в поселке Горнокнязевске недалеко от Салехарда.