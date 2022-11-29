"При заключении договора через интернет свяжитесь по электронной почте или по телефону с туроператором, уточните информацию о турагенте, а также возможность заключения договора напрямую, без посредников (что поможет сэкономить денежные средства, если такая возможность есть у туроператора)", — гласит один из пунктов документа.

Кроме того, ведомство рекомендует заключать договоры о покупке турпутевок в офисе, чтобы оценить обстановку и понять, не приобретается ли тур в компании-однодневке. А также отслеживать информацию о приобретенных турах на сервисе "Электронная путевка", которая уже работает в тестовом режиме.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) удивились этим рекомендациям.

"Получается, что во всем виноваты агентства, хотя самые крупные скандалы были связаны с туроператорами. На долю турагентств приходится не более 10% всех пострадавших туристов, остальные – на совести туроператоров. Например, "Натали Турс" – 10 тыс. туристов, у турагентств не бывает такого количества клиентов. Это просто несопоставимые масштабы", – сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь объединения Ирина Тюрина.

Она добавила, что внедрение сервиса "Электронная путевка" настолько затянулось, что уточнить какую-либо информацию с его помощью туристы вряд ли смогут, по крайней мере в ближайшее время.

"Очевидно, что Роспотребнадзор хотел предостеречь туристов от недобросовестных участников рынка, но в его задачу как государственного органа входит соблюдение прав потребителей, разъяснение механизма предоставления туристических услуг. А в памятке мы видим не разъяснения, а прямые указания, у кого покупать, у кого нет", — сказал, в свою очередь, глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко.