"Дополнительно для обеспечения отдыха жителей республики в предстоящие праздники в декабре планируется открытие чартерной программы полетов в Таиланд, Арабские Эмираты и Египет", — сказал он.

В настоящее время из Уфы выполняются три еженедельных чартерных рейса в Стамбул, Анталью, Даламан (Турция), а также в Хургаду (Египет).

Среди планируемых к открытию в декабре текущего года направлений из Уфы также Минск (Белоруссия), Самарканд (Узбекистан), Урумчи (Китай), Шарм-эль-Шейх (Египет), Пхукет (Таиланд), Тель-Авив (Израиль), Шарджа (ОАЭ).

В 2023 году аэропорт рассчитывает сохранить действующую программу полетов, а также открыть новые рейсы в Израиль, Китай, Белоруссию. Узбекистан, добавил и.о. министра.

Он напомнил, что в 2022 году были открыты маршруты в Актау, Нур-Султан и Алматы (Казахстан), Наманган (Узбекистан), Хургаду.

"На международных авиалиниях, несмотря на сложившуюся политическую обстановку в мире, пассажиропоток имеет тенденцию постепенного восстановления, в том числе за счет открытия новых рейсов в страны ближнего зарубежья", — отметил Гарипов.