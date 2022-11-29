Как говорится в пресс-релизе компании, доналоговый убыток в году, завершившемся 30 сентября, составил 208 млн фунтов стерлингов ($248,8 млн) по сравнению с убытком в размере 1,04 млрд фунтов в предыдущем фингоду.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне 183 млн фунтов.

Годовой скорректированный доналоговый убыток — ключевой показатель для авиакомпании, исключающий разовые факторы, — составил 178 млн фунтов против 1,14 млрд фунтов годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 187 млн фунтов.

Выручка EasyJet в 2022 фингоду выросла в четыре раза и достигла 5,77 млрд фунтов. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 5,73 млрд фунтов.

Выручка в расчете на пассажирское кресло повысилась до 66,23 фунта с 50,54 фунта годом ранее.

Общее количество перевезенных пассажиров увеличилось в три с половиной раза, до 69,7 млн. Загруженность рейсов выросла на 13 процентных пунктов, до 85,5%.

Компания ожидает, что выручка в расчете на пассажира в первом квартале 2023 фингода вырастет более чем на 20% в годовом выражении, а загруженность рейсов повысится на 10 п.п.