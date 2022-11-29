"Я считаю, что мы не должны лишать людей новогодней атмосферы. Дети и взрослые всегда ждут Новый год, праздник, который символизирует веру в чудо", — написал Богомаз.

По его словам, на улицах городов появятся праздничные ели и инсталляции, которые были куплены в предыдущие годы.

"Единственный раз мы выделили на эти цели из бюджета 5 млн рублей на всю область. В этом году никаких затрат из бюджета на новогодние украшения не будет", — отметил губернатор.

Богомаз добавил, что в детсадах и школах пройдут утренники, однако призвал отказаться от новогодних корпоративов и провести праздник с семьей.

Глава региона также анонсировал запрет на запуски салютов.

"Не та обстановка, чтобы пугать людей, взрывая петарды и запуская салюты, особенно когда это делается ночью. Вместе с прокурором Брянской области, начальником ГУ МЧС региона, руководителями УМВД и управления Росгвардии выработаем совместное решение о запрете на использование пиротехники и вынесем его на обсуждение оперативного штаба", — добавил Богомаз.