По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, подъем по COVID-19 в соседнем Китае не отразился на карантинных мерах, предпринимаемых в регионе. Важным барьером остается "нулевая терпимость" КНР к коронавирусу, а также контроль на пунктах пропуска.

"В настоящее время у нас на границе работает пока в Амурской области единственный пункт пропуска — автомобильный "Каникурган". Там санитарный карантин и контроль осуществляются в штатном порядке. Проводится бесконтактная термометрия, опрос водителей, прибывающих на территорию РФ", — сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя надзорной службы Михаил Шептунов.

По информации регионального Роспотребнадзора, в Приамурье на 47й неделе зарегистрировано 250 случаев COVID-19, показатель заболеваемости 32,4 на 100 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 3,3%. Жители региона в основном болеют ОРВИ — зарегистрировано 4277 случаев, показатель выше недельного эпидемического порога на 31,6%. Кроме того, выявлено два случая гриппа А, в том числе грипп А(H1N1)sw.

Количество заболевших коронавирусом за последнюю неделю в Хабаровском крае в среднем составило 45 человек — это чуть больше, чем неделей ранее, сообщили "Интерфаксу" в краевом минздраве. За минувшую неделю в регионе диагноз COVID-19 поставили 330 пациентам, госпитализированы 17 человек. Сейчас на лечении находится 288 пациентов, из них более 60 — в стационарах.

"В настоящее время из ковидных ограничений в регионе сохраняется только масочный режим в поликлиниках. Новых мер нет", — уточнили в министерстве. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю предложения по ужесточению антиковидных мер властям региона не вносило.

Аналогичная ситуация и в других регионах округа.

В Якутии с середины ноября число заболевших коронавирусом за сутки держится в районе 50-60 человек, резкого роста не отмечено. По данным регионального оперштаба, меньше всего заболевших было зафиксировано 14 ноября — 20 человек за сутки.

На Чукотке антиковидные меры также не планируется ужесточать, однако в регионе прибывающих в округ вахтовиков продолжат обследовать на COVID-19. О полном снятии ограничений по тестированию вахтовиков пока речи не было, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства округа.

Антиковидные меры не планируется ужесточать и на Камчатке.

"Причин для введения ограничений нет, ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Камчатке благополучная. В день выявляются единичные случаи коронавируса. Коечный фонд для ковидных больных в крае составляет 45 мест, по данным на 29 ноября, восемь из них свободны", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства края.

"Третью неделю мы отмечаем в Приморье стабилизацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Средний показатель за прошлую неделю — 33 случая в день. В целом, в ряде регионов России уже отмечается рост заболеваемости, поэтому мы призываем приморцев защитить себя от возможных новых штаммов COVID-19", — сообщила "Интерфаксу" министр здравоохранения края Анастасия Худченко. По ее словам, развернуты 302 ковидные койки, при необходимости будут открыты дополнительные. Ранее, в пиковые подъемы заболеваемости в крае развертывали порядка 3 тыс. коек. По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе в крае зарегистрирован 231 случай заболевания COVID-19, в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости среди совокупного населения на 10 %.

Коронавирус встраивается в картину сезонных респираторных заболеваний, сообщила Худченко.

"В этом году сезон будет протекать с особенностями, идет очередная смена штамма. Он больше похож на омикрон, течет по типу респираторного заболевания, а не тяжелой пневмонии, как в начале пандемии", — сказала она, добавив, риски выше для людей старшего возраста, детей до года, а также страдающих хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом.

По ее словам, в прошлые годы врачи фактически работали только с моноинфекцией, когда шел только коронавирус, вытесняя все другие сезонные инфекции. В этом сезоне важно правильно провести диагностику, определить точно грипп или COVID-19, поскольку они лечатся иначе, разделить потоки этих пациентов, быть готовыми к разным прогнозам.

По информации Роспотребнадзора, в пункте пропуска в международном аэропорту Владивосток проводится выборочное тестирование на COVID-19 прибывших в РФ пассажиров. Чтобы снизить риск заражения COVID-19 рекомендовано не выезжать в турпоездки в страны с высокими показателями заболеваемости.

В управлении отмечают, что в преддверии новогодних каникул жители отправляются на отдых в страны Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индия, Индонезия, Мальдивы, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка) и Западно-Тихоокеанского региона (Вьетнам, Камбоджа, Китай, Малайзия, Сингапур, Фиджи, Филиппины), которые пользуются особой популярностью у приморских туристов, поэтому возрастает вероятность завоза инфекционных и паразитарных болезней.

Эпидемиологическое неблагополучие по опасным инфекциям отмечено в следующих странах: чума — Монголия, Китай, холера — Индия, Непал, Бангладеш, сибирская язва — Бангладеш, Индонезия; лихорадка Западного Нила — Индия, малярия — Бангладеш, Индия, Индонезия, Непал, Таиланд, Шри-Ланка; лихорадка денге — Бангладеш, Индия, Индонезия, Мальдивы, Непал, Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Сингапур, Фиджи, Филиппины. Оспа обезьян и COVID — 19 регистрируется практически во всех регионах мира.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что не вводил новых противокоронавирусных мер, включая пограничный COVID-контроль, который действовал на пике пандемии.

В ведомстве также напомнили, что согласно постановлению глава Роспотребнадзора, подписанному 17 октября 2022 года, применение тестирования возможно в отношении тех, кто прибывает из стран со сложной эпидситуацией по COVID-19. Кроме того, все еще сохраняется требование по заполнению анкет для возвращающихся из-за рубежа.