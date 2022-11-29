Данный проект будет реализован со стороны Accor, благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве с компанией Capital Invest. Соглашение предусматривает реновацию и ребрендинг отеля Winter Park Hotel Baku, расположенного в центре города.

Новый отель предложит для размещения гостей 212 номеров различных категорий — от стандартного до люксов. К услугам гостей будут работать спа-центр, фитнес-центр и два ресторана. Также в инфраструктуру отеля войдут конференц-залы и пространство для проведения мероприятий.

Accor — ведущая мировая гостиничная группа, объединяющая 5 300 отелей и 10 000 ресторанов и баров в 110 странах.

Ранее Деларофф в интервью агентству "Интерфакс-Азербайджан" заявил, что группа Accor планирует реализацию в Азербайджане в ближайшие годы ряда новых проектов, направленных на открытие в стране новых отельных брендов. На данный момент портфолио компании в Азербайджане включает два отеля: Fairmont Baku, расположенный в комплексе "Пламенные башни", и отель эконом-класса ibis Baku City, открывшийся летом 2021 года.

В 2023 году группа планирует открытие первого отеля под брендом Mercure (в результате ребрендинга отеля Mogan Hotel Baku).