Полеты из Улан-Батора в Новосибирск будут выполняться по четвергам и воскресеньям, обратный рейс — по пятницам и понедельникам на воздушных судах Embraer-145.

"Выполнение полетов в Улан-Батор также открывает пассажирам возможность использовать трансферные возможность международного аэропорта "Чингисхан" для полетов по направлениям Китая, Южной Кореи, Японии, Таиланда, других стран Юго-Восточной Азии, а также по внутренним направлениям Монголии", — отмечается в сообщении

Согласно данным на сайте "Толмачево", Aero Mongolia будет единственной компанией, выполняющей прямые рейсы из Новосибирска в Улан-Батор.

Авиакомпания Aero Mongolia была основана в 2001 году, ее флот состоит из двух Embraer ERJ 145LR и одного A319.