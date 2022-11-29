Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция расскажет о традициях дарения у жителей Петербурга-Петрограда-Ленинграда, начиная с рубежа XIX — начала XX века и вплоть до 1950-х годов. На примере представленных в экспозиции подлинных предметов, а также с помощью музейных инсталляций, видео-, аудио- и мультимедиаконтента и интерактивных игр посетители смогут проследить, как с течением времени и вследствие происходивших в стране политических перемен менялись эти традиции.

"До 1917 года в Петербурге-Петрограде горожане традиционно преподносили друг другу подарки к православным праздникам, царским дням и личным датам. В первые десятилетия советской власти практика дарения личных подарков отошла на второй план, большую популярность в это время приобрели трудовые рапорты — подарки государству и представителям власти, свидетельствовавшие об успехах в строительстве социализма. Апогеем эпохи стало дарение подарков к юбилею Иосифа Сталина в 1949 году от граждан СССР и трудящихся всего мира", — отмечают в музее.

На выставке представлены более 270 подлинных музейных предметов и более 200 фотографий, открыток и документов из собрания Музея история Санкт-Петербурга. Среди них разнообразные подарки к личным, семейным датам, религиозным праздникам, юбилеям и именинам; обширная коллекция подарков передовикам и стахановцам; подарки, преподнесённые друг другу коллегами, супругами и даже бывшими заключёнными и политкаторжанами; подношения горожан вождям, в том числе мемориальные предметы — подарки Кирову и Сталину; редкие фотографии, открытки и исторические документы.

Кроме того, уникальные фотоматериалы для выставки предоставил Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

На выставке все желающие смогут написать поздравительную открытку и собрать подарок в духе времени.