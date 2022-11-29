"По информации ФГБУ "Колымское УГМС" 30 ноября с 20 часов местного времени до 20 часов 1 декабря в окрестностях Магадана, юге Тенькинского, Хасынского и Омсукчанского ГО лавиноопасно", — говорится в сообщении.

Сход снежных лавин может привести к повреждению линий электропередачи и связи, к сбоям в работе транспорта, возможны несчастные случаи с охотниками, туристами, спортсменами.

Региональному министерству дорожного хозяйства и транспорта рекомендуется усилить контроль за состоянием дорог, привести силы в режим повышенной готовности.