«Министерство здравоохранения Сейшельских островов с 1 декабря отменяет требования о предъявлении сертификатов вакцинации либо ПЦР-тестов при въезде в страну. Тем не менее, путешественникам все равно понадобится заполнять онлайн-форму разрешения на въезд в электронной пограничной системе (Seychelles Electronic Border System). Прежде эта информация предъявлялась по прибытии в аэропорту в бумажной форме. а теперь ее необходимо предоставлять онлайн. При заполнении формы путешественникам также необходимо предоставить отсканированную копию своего паспорта, которую можно загрузить через веб-сайт системы или приложение», — сообщает Сейшельское агентство новостей.

Кроме того, иностранным туристам понадобится действующая медицинская страховка для покрытия потенциальных расходов, связанных с COVID-19.

«Министерство советует всем лицам, прибывающим на Сейшельские острова, сообщить в ближайшее медицинское учреждение о любых симптомах, которые могут быть связаны с коронавирусом, Лица с симптомами могут подвергнуться тестированию и быть помещены в карантин», — сообщает издание.

По его данным, сейчас на Сейшельских островах зарегистрировано 193 активных случая заражения короновирусам. При этом никто из заболевших не госпитализирован.