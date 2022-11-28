«Год еще не закончился, а Петербург уже посетило больше 7 млн туристов. Для сравнения – за весь 2021 было чуть больше 6 млн человек. В осенне-зимнем туристическом сезоне загрузка отелей также высокая – весь ноябрь стабильно не менее 60%», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, выросли и траты туристов. Средняя стоимость одной поездки в город составила в этом году 44 тыс. рублей на человека, в прошлом году она составляла 32 тыс. рублей.

На 30% чаще туристы стали покупать билеты в музеи, театры и на выставки. На 26% увеличились траты в кафе и ресторанах.