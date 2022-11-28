Всего Стамбул в октябре посетили 1,58 млн туристов, что на 37% больше, чем годом ранее. Этот результат превысил показатели благополучных лет до пандемии – 2018 и 2019, когда город принял 1,23 и 1,35 млн иностранных гостей соответственно.

Как уточняет издание, этот результат достигнут во многом благодаря российским туристам, число которых в октябре превысило 185 тыс. человек. Доля российского рынка составила 11,7%. Кроме того, резко вырос приток туристов из Германии (116,2 тыс.), Ирана (94,5 тыс.), США (72,4 тыс.), Великобритании (62,5 тыс.).

Всего за первые 10 месяцев года Стамбул посетило 13,37 млн человек.