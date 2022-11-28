"До конца этой недели у нас не будет ни морозов, ни снегопадов, которые должны бы быть в это время года. Погоду на Кольском полуострове определяет антициклон, который над нами только усиливается", — рассказала "Интерфаксу" начальник гидрометцентра Елена Сиеккинен.

По ее словам, сейчас над регионом тонкие и слоистые облака, "из которых могут выпадать отдельные снежинки, они — напоминание, что на Кольском полуострове уже месяц как зимний сезон".

При этом специалисты считают, что срок жизни циклона или антициклона — неделя. "Так что будет надеяться, что усиливающийся над нами антициклон просуществует положенные ему семь суток, и Атлантика выдаст нам хороший циклон, который принесет нам не оттепель, а нормальный снег", — добавила Сиеккинен.

Климатолог Мурманского гидрометцентра Александра Анциферова добавила, что, согласно многолетним наблюдениям, в Мурманске и области устойчивый снежный покров формируется в конце октября-начале ноября. Однако глобальные изменения климата влияют на эти сроки.

"Глобальное потепление выражается, в том числе, в увеличении сроков установления снежных покровов, увеличении колебаний этих значений. Сейчас они составляют уже месяц. В 2020 году мы зафиксировали устойчивый снежный покров 20 ноября, в 2021 году — 19 октября", — рассказала Анциферова.

Отсутствие снега влияет на работу горнолыжных комплексов (ГК) в разных районах Мурманской области. Для подготовки к сезону они используют системы искусственного оснежения.

В настоящее время в работе только два ГК — "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро") в Кировске и "Салма" Кольской АЭС вблизи города Полярные Зори. Первый открыл сезон 6 ноября, второй — 26 ноября.

Открытие сезона на ГК "Кукисвумчорр", расположенном в Кировске, планируется не ранее 1 декабря, если выпадет снег, сообщили "Интерфаксу" в горнолыжном комплексе. ГК "Варс" в Ковдоре также готовится к открытию сезона, но дата будет зависеть от погоды.

В Мурманске расположено три ГК — "Норд Стар","Огни Мурманска" и "Южный склон" В 2021 году "Норд Стар" и "Огни Мурманска" открыли сезон 4 декабря, "Южный склон" — 11 декабря. В настоящее время дату открытия горнолыжного сезона они не объявляли.